Ірина Кравець перебуває за кордоном і не планує повертатися в Україну

Львівська облрада на позачерговому засіданні у вівторок, 27 серпня, ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень 39-річної депутатки від Української Галицької партії Ірини Кравець, яка пів року тому заявила про добровільне складання мандату.

Депутати припинили депутатські повноваження Ірини Кравець на підставі її заяви, зареєстрованої у Львівській облраді у грудні минулого року. Відповідну заяву Кравець попередньо підтримала профільна комісія з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова.

Раніше голова УГП Ростислав Коваль розповів ZAXID.NET, що Ірина Кравець перебуває за кордоном і поки не планує повертатися в Україну, тому вирішила скласти мандат на користь наступного за списком кандидата.

Ірина Кравець була одною з шести депутатів Львівської облради, обраних за списком Української Галицької партії. П’ятьох депутатів УГП відкликала через зраду партійних принципів – у 2020 році після обрання вони увійшли в неформальну коаліцію зі «Слугою народу» та «Європейською солідарністю». Справи про відкликання розглядаються в судах. Однак Ірину Кравець керівництво партії не звинувачувало в порушення партійної дисципліни та не відкликало з депутатства.

Нагадаємо, що Ірина Кравець подала заяву про складання депутатських повноважень 20 грудня 2023 року. Вона була членкинею УГП та заступницею голови комісії з питань розвитку місцевого самоврядування.