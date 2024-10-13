Залізничний районний суд Львова виніс вирок пенсіонеру за поширення допису з комуністичною символікою у російській соцмережі «Однокласники». Львів’янина звільнили від тюремного ув’язнення з іспитовим терміном, але суд конфіскував комп’ютер, яким він користувався.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, львівський пенсіонер у 2023 році на своїй сторінці у російській соцмережі «Однокласники» розмістив допис із комуністичною символікою: перехрещені серп та молот на тлі червоного прапора, гасло «Слава КПСС». Згідно з Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», поширення комуністичної символіки є забороненим.

Пенсіонера Юрія Верещагіна розшукали правоохоронці та порушили щодо нього кримінальну справу. У суді львів’янин визнав свою провину, але пояснень його вчинку у вироку немає.

Суддя Юрій Бориславський дослідив матеріали справи, призначивши пенсіонеру рік тюремного ув’язнення, але звільнив від його відбування з річним іспитовим терміном. Ноутбук HP 635 у порушника конфіскують. Вирок ще можна оскаржити.