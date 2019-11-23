У львівському аеропорту літак МАУ викотився за межі злітної смуги

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 10:1816790

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У львівському аеропорту літак МАУ викотився за межі злітної смуги
фото Ігоря Зінкевича
Інцидент стався під час розвороту на злітно-посадковій смузі

Під час розвороту у львівському аеропорту літак авіакомпанії МАУ викотився за межі злітної смуги. Інцидент трапився близько 07:00 у суботу, 23 листопада, коли літак заходив на зліт, виконуючи рейс «Львів-Київ». Під час інциденту ніхто не постраждав, всіх пасажирів евакуювали.

Про цей випадок першими повідомили очевидці, однак вже через кілька годин після інциденту прес-служба львівського аеропорту опублікувала офіційну інформацію про ситуацію з літаком МАУ.

«Сьогодні близько 07:00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034). Пасажири і багаж евакуйовано, постраждалих немає», – повідомила прес-служба аеропорту.

Там також уточнили, що з пасажирами працюють представники авіакомпанії. А сам аеропорт планує відновити роботу після 12:00.

Зазначимо, що вранці 23 листопада у Львівській області спостерігається суттєве ускладення погодніх умов, передусім – ожеледицю на дорогах.

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