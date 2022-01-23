Повідомлення про замінування львівського аеропорту надійшло ввечері на е-мейл СБУ

У суботу, 22 січня, СБУ отримала на електронну скриньку повідомлення про замінування львівського аеропорту. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Повідомлення про замінування надійшло о 20:20. На місці працювали вибухотехніки, кінологи, поліція, рятувальники, медики. Пошук вибухівки завершився о 21:45 – жодних вибухових пристроїв експерти не виявили. На офіційній сторінці львівського аеропорту немає жодної інформації про інцидент, як і немає повідомлень про те, чи проводилась евакуація пасажирів та чи були затримки рейсів.

Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка повідомила про замінування аеропорту у Львові.

Як інформував ZAXID.NET, повідомлення про замінування аеропорту та кількох торгових центрів у Львові надходило і в четвер, 2.0 січня. Вибухівку під час обстеження не виявили. Окрім того, у Львові вже кілька разів повідомляли про замінування усіх шкіл. Так само про вибухівку у школах надходили повідомлення у різних містах України. Більшість таких повідомлень, за даними кіберполіції, надходять із тимчасово окупованих територій України або з Росії.