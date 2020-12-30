У час січневого локдауну студентам взагалі заборонили відвідувати виш

У Львівському національному університеті імені Івана Франка продовжили режим карантину до 28 лютого 2021 року. Відповідний наказ підписав ректор університету у вівторок, 29 грудня.

Як повідомили в прес-центрі вишу, карантин в університеті продовжили на виконання постанови Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Відтак карантинні заходи у виші продовжені до 28 лютого. Окрім того, згідно з наказом ректора, у період локдауну – з 8 січня до 25 січня 2021 року – здобувачам освіти взалі заборонили відвідувати приміщення університету. Раніше, наприкінці жовтня, в університеті було продовжено карантин та дистанційне навчання до кінця 2020 року.

Як повідомлялося, уряд запровадив посилений карантин в Україні з 8 до 25 січня 2021 року.