У 2018 році ТОВ «Газ-Інвест Актив» отримало право протягом 20 років розробляти родовище, площею понад 40 га

Львівське ТОВ «Газ-Інвест Актив» позбавили спецдозволу на видобуток нафти та газу на Небилівському родовищі. Суд встановив, що нафтогазове родовище в Івано-Франківській області Державна служба геології та надр України передала підприємству без проведення аукціону.

Як йдеться у постанові Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова, ухваленій 21 травня, спецдозвіл на користування надрами Небилівської площі нафти і газу ТОВ «Газ-Інвест Актив» отримало у грудні 2018 року. За цим дозволом підприємство отримало право протягом 20 років розробляти родовище, площею понад 40 га, розміщене у Рожнятівському і Богородчанському районах.

Щоб скасувати спеціальний дозвіл на користування надрами, Івано-Франківська обласна прокуратура подала позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду.

«Державна служба геології та надр України без проведення аукціону передала це нафтогазове родовище площею понад 40 га суб’єкту господарювання для видобування. У лютому 2024 року рішенням суду позовні вимоги прокуратури задоволено повністю. Однак, не погодившись із цим рішенням, сторона відповідача подала апеляційну скаргу. Восьмий апеляційний адміністративний суд підтримав доводи прокурора та залишив без змін рішення суду першої інстанції», – повідомили 23 травня в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Газ-Інвест Актив» зареєстровано у 2018 році на вул. Промисловій у Львові. Засновником підприємства є компанія з Сейшельських островів «Електріо Солюшенс Лімітед», а керівником киянин Євген Давиденко. Він також очолює «Торговий дім Севен» на Київщині та «Ріпкинську районну організацію учасників АТО» у Чернігівській області.