Держгеонадра без аукціонів віддала приватним компаніям родовища газу в Західній Україні

Тимчасовий в.о. голови державної служби геології та надр Олег Кирилюк 27 грудня підписав наказ №521 про видачу спецдозволів без проведення аукціонів на користування 20 років шістьма родовищами газу та нафти в різних областях України, зокрема на заході.

Як інформують «Наші гроші», ТОВ «Антарес-9» отримало в користування Королівське родовище в Закарпатській області для видобутку газу та супутніх компонентів.

«Антарес-9» в листопаді змінило місто реєстрації з Запоріжжя на Київ, а його власниками стали Євген Вилгін та відомий раніше по роботі в газових проектах Дмитра Фірташа бізнесмен Ігор Воронов. Зараз Воронов відомий як співвласник «Укрлітійвидобування» та бізнес-партнер по енергетичним проектам нардепа Вадима Новинського. Директором «Антаресу-9» стала Оксана Шульга. Фірма зареєстрована з основним видом діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна, в переліку КВЕДів відсутня згадка про видобуток надр.

Фірма нині прописана на вул. Редутна, 67. Сервіс opendatabot.ua вказує співзасновниками ОСББ цього будинку є Воронова Олексія Мартиновича та Ігоря Кривецького, екс-нардепа від «Свободи».

Компанія «Газовидобувна группа» отримала для видобутку газу та конденсату Тисівську ділянку в Івано-Франківській області. Фірма була створена в квітні 2018 року, власником вказаний Орест Горак зі Львова. До листопада минулого року фірма належала Богдану Фіголю.

Інше підприємство – «Газ-Інвест Актив» – також в Івано-Франківській області отримало на 20 років Небилівську площу. Фірма була створена у квітні 2018 року, її власником вказаний киянин Євген Давиденко, а керівником є Роман Кольба.

Також поза конкурсом віддали родовища нафти і газу на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Одещині.

Всі дозвільні документи видаються за схемою апробації, коли купівля геологорозвідувальної інформації дозволяє фірмам отримати в користування родовища. В Кабміні заявили, що цей принцип роздачі надр без конкурсів скасують з 2019 року.