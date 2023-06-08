Залізничний районний суд Львова постановив конфіскувати у пенсіонерки собаку породи німецька вівчарка, яка гуляла без власниці та вкусила сусідську дитину. Жінку також оштрафували на 1700 грн за порушення правил утримання собаки.

Як вказано у постанові суду, 8 березня собака породи німецька вівчарка була на самовигулі на вул. Загородній, що у мікрорайоні Левандівка, та вкусив за стегно малолітню дівчинку. Мати дитини розповіла, що дівчинка поверталась зі школи додому, уже була біля огорожі будинку, коли на неї напав сусідський собака. Після цього у дитини піднялась температура, тож батьки відвезли її у лікарню, де їй поставили діагноз «кусана рана правого стегна» та ввели вакцину від сказу. Після виписки з лікарні їй ввели ще чотири дози вакцини.

Сусідка власниці собаки та потерпілої у суді розповіла, що цей собака «часто гуляє на вулиці без супроводу господарів і не дає можливості безпечно пересуватись перехожим».

Обвинувачена у суді розповіла, що собака випадково вибіг з подвір’я і бігав по вул. Загородній. Адвокат пенсіонерки заявив, що собака належить доньці обвинуваченої, яка проживає разом із нею, відтак вважає, що її клієнтка не винна у порушенні правил утримання собаки.

Справу розглянув суддя Сергій Колодяжний, який визнав пенсіонерку винною у порушенні правил утримання собаки та оштрафував на 1700 грн з конфіскацією тварини. На постанову ще може бути подана апеляція.