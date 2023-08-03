Франківський районний суд Львова постановив конфіскувати у власника собаку породи «Кане Корсо», який покусав перехожу. Чоловіка також оштрафували на 1700 грн за порушення правил утримання собаки.

Як вказано в матеріалах справи, 20 травня близько 18:00 Дмитро Козак вигулював свого пса бійцівської породи «Кане Корсо» без намордника, в результаті чого собака покусав перехожу. Жінка отримала кусану рану правого колінного суглоба.

Поліцейські склали на власника собаки протокол за ч. 3 ст. 154 (порушення правил тримання собак і котів) КУпАП. У письмовій заяві він свою провину визнав, втім на судове засідання не прийшов.

27 липня суддя Франківського райсуду Юрій Ванівський визнав Дмитра Козака винним та призначив 1700 грн штрафу з конфіскацією тварини. Крім цього, він має заплатити 537 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.