У Львові 17-річний працівник автомийки викрав позашляховик клієнтки

У Львові власниця Toyota Land Cruiser залишила свій автомобіль на автомийці, однак його викрали. Поліція з'ясувала, що автомобіль викрав працівник сервісу.

37-річна львів’янка звернулася у Сихівський відділ поліції 5 листопада із заявою про викрадення її автомобіля. «За словами заявниці, 4 листопада вона залишила позашляховик на автомийці, а коли повернулась за ним наступного дня, автомобіля на місці не виявила», ‒ розповіли у прес-службі поліції.

Як встановили правоохоронці, до викрадення автомобіля причетний працівник автомийки, 17-річний мешканець Жидачівського району.

Викрадений автомобіль вилучили. Проводиться досудове розслідування. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.