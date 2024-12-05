«Укрпошта» випустила марку та конверт львівської 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У четвер, 5 грудня, її урочисто погасили. Відбулося це у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. До події долучилися військові, які перебувають на реабілітації, рідні захисників, представники духовенства і влади.

«На марці використані кольори нашої боротьби, це червоно-чорний прапор, зображений лев, адже ми львівська бригада. Також написане гасло нашої бригади – “Слава здобувається лише в бою”», – розповів керівник патронатної служби 24 ОМБр імені короля Данила Іван Татауров.

На конверті у лівому куті внизу розміщений шеврон 24-ї ОМБр із зображенням лева і є надпис Milites Regum (піхота короля). І знизу також продубльоване гасло бригади – «Слава здобувається лише в бою».

Конверт та марка 24-ї ОМБр ім. короля Данила

У компанії «Укрпошта» зазначили, що випуском марки віддають честь заслугам бригади.

«Це лімітована колекція, вона випущена окремим екземпляром, окремим тиражем, і фактично тираж уже придбаний. Ми почали цю традицію на початку повномасштабного вторгнення і своїми марками ми стараємося привернути увагу суспільства до значущих подій, які відбуваються у нас в державі», – розповів директор з розвитку мережі «Укрпошти» Львівського регіону Андрій Данилів.

Випустити марку у 24-ій бригаді вирішили, щоб привернути увагу до людей, які захищають нашу країну і віддали за неї своє життя. А також – щоб розповісти майбутнім поколінням про історію української боротьби і перемоги.