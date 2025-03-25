У Львові 30 захисників посмертно нагородили «Почесним знаком святого Юрія»
Новини Львова від ZAXID.NET за 25 березня
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У вівторок, 25 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- СБУ затримала у Львові двох зрадників. На замовлення ворога вони намагалися підірвати автомобіль українського воїна.
- Нові робочі місця та комфортні умови. У Львові розбудовують індустріальні парки.
- «Почесний знак Святого Юрія». У міській раді рідним загиблих захисників вручили нагороди.
- Зупинись і вшануй. На Сихові встановили додатковий гучномовець для оголошення хвилини мовчання.
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