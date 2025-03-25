Максим Желік очолює Західний апеляційний господарський суд з серпня 2024 року

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення повернути голові Західного апеляційного господарського суду Максиму Желіку 100 тис. доларів, вилучених під час обшуку у його помешканні. Загалом у голови суду вилучили понад 271 тис. доларів готівки. Обшук відбувся у межах розслідування справи вимагання 1 млн доларів хабаря львівськими суддями Борисом Плотніцьким, Василем Артимовичем та Михайлом Юркевичем.

Як вказано в ухвалі суду, у листопаді 2024 року детективи НАБУ провели обшук у помешканні Максима Желіка. Обшук відбувся у межах розслідування справи щодо вимагання 1 млн доларів хабаря тепер вже колишніми головою Господарського суду Львівської області Василем Артимовичем, суддею цього суду Михайлом Юркевичем та головою Західного апеляційного господарського суду Борисом Плотніцьким за вплив на прийняття рішень суддями Західного апеляційного господарського суду.

Під час обшуку в теперішнього голови Західного апеляційного господарського суду Максима Желіка вилучили телефон Apple iPhone 16 Pro та понад 271 тис. доларів готівки. Під час огляду телефону у додатку WhatsApp детективи виявили чати із суддями Західного апеляційного господарського суду, які були повністю чи частково очищені. Чати передбачали функцію автовидалення повідомлень. Також виявили обмін дзвінками та повідомлення з домовленостями про зустрічі Максима Желіка із Василем Артимовичем.

На запитання про походження 271 тис. доларів готівки Максим Желік повідомив, що 100 тис. доларів є заощадженнями, які були вказані в декларації за 2023 рік, ще частина – заощадження за 2024 рік. Про це також підтвердила його дружина, суддя Львівського окружного адмінсуду Олександра Желік.

Ще 150 тис. доларів, як пояснив Максим Желік, йому дав на зберігання батько з метою можливого придбання об’єктів нерухомості у майбутньому.

Наприкінці грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд задоволив клопотання прокурора та арештував мобільний телефон Максима Желіка та вилучені 271 тис. доларів готівки. За даними слідства, частина з цих коштів (100 тис. доларів) голова суду міг одержати як неправомірну вигоду.

Голова Західного апеляційного господарського суду оскаржив це рішення. 10 березня Апеляційна палата ВАКС ухвалила повернути Максиму Желіку 100 тис. доларів, задекларованих ним у декларації за 2023 рік. Водночас залишено під арештом 171 тис. доларів, «оскільки вони не відповідають задекларованим грошовим активам, а також одержаним доходам».

Максим Желік очолив Західний апеляційний господарський суд наприкінці серпні 2024 року, замінивши на посаді затриманого за хабарнийцтво Бориса Плотніцького.