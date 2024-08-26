Максима Желіка обрали головою на зборах суддів

У понеділок, 26 серпня, головою Західного апеляційного господарського суду у Львові обрали Максима Желіка, який досі працював заступником голови цього суду.

Як розповіли у Західному апеляційного господарському суді, 26 серпня у відбулись збори суддів, на яких обирали нового голову суду.

«На виконання ч.2 ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зборами суддів шляхом таємного голосування головою Західного апеляційного господарського суду обрано Желіка Максима Борисовича», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до декларації, у 2023 році тепер вже новий голова суду Максим Желік отримав близько 2,7 млн грн заробітної плати та 650 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Ще 1,2 млн грн заробила його дружина Олександра Желік, яка працює суддею Львівського окружного адмінсуду.

Максим Желік задекларував 100 тис. доларів та 650 тис. грн готівки та 26 тис. грн на банківських рахунках. Його дружина зберігає готівкою 400 тис. грн та 36 тис. грн у банку.

Максим Желік володіє земельною ділянкою 8 соток у Сокирянській громаді Чернівецької області, а його дружина має у власності житловий будинок площею 98 м2 та майже 20 соток землі у селі Борщовичі на Львівщині. Також сім’я користується квартирою площею понад 140 м2 у Львові.

Їздив Максим Желік на легковику Mercedes-Benz E 300 2018 року випуску, який записаний на Назарія Кулішинського. У квітні цього року Максим Желік повідомив про суттєві зміни в майновому стані – купівлю аналогічного автомобіля за понад 1,3 млн грн.

Також голова суду має у власності мотоцикл BMW R1250GS 2019 року випуску.

Останні шість років Західний апеляційний господарський суд очолював Борис Плотніцький.