Замість операції дівчинці провели склерозуючу терапію

До Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії у Львові 5-річну Анастасію із Закарпаття привезли батьки. У дівчинки на правій щоці все більше проявлялося новоутворення, яке не дозволяло їй усміхатися, робило обличчя асиметричним, через що дитина комплексувала, віддалилася від друзів.

За результатами обстежень на МРТ і УЗД, яке провели у Центрі, у дівчинки діагностували судинну мальформацію: скупчення аномальних кровоносних судин, що призводять до зміни кровотоку. Це вроджена патологія, яка з кожним роком проявлялася все більше. У дівчинка судинна мальформація була у товщі жувального мʼяза і була доволі великою – 3,5 см.

Анастасія знову радо усміхається

«Оперувати було небезпечно, адже можна було ушкодити нерв, великі судини і якість життя малечі погіршилася б. Ми прийняли рішення допомогти малечі з допомогою малоінвазивної методики – ін’єкційної склерозуючої терапії»,– повідомила щелепно-лицева хірургиня Центру Христина Погранична.

Замість оперативного втручання на маленьку пацієнтку чекало три уколи. Лікарі ввели у судинне утворення спеціальну речовину, яка «склеїла» аномальні судини, перетворила їх у нефункціональні сполучні трубки (так звані тяжі), а самі судини, піддані впливу речовини, відключилися від кровоносної системи. При цьому здорові судини не постраждали.

Анастасії таких уколів ввели три під час медикаментозного сну. Лікування тривало півроку. Після першої ін’єкції мальформація зменшилася вдвічі і наполовину зменшився кровоплин. Після другої – мальформація ще більше ущільнилася, а кровоплин повністю зупинився. Після третьої лікарі повідомили батькам дівчинки, що це вже остаточна перемога.

Анастасія зараз радо усміхається, знову потоваришувала з друзями і про хворобу їй нічого не нагадує, адже після лікування на обличчі не має ні шрамів, ні рубців.