До Дня святого Миколая 670 маленьких львів'ян отримають грошову допомогу

У Львові до Дня святого Миколая 670 дітей отримають грошову допомогу. Виплати від міста отримають діти-сироти, а також діти осіб із інвалідністю по зору та осіб із інвалідністю з дитинства. Також кошти скерують дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні. Загалом на виплати передбачено понад 1,5 млн грн. Також місто закупило ще для 800 дітей солодкі подарунки. Про це інформує прес-служба ЛМР.

Одноразову виплату з міського бюджету Львова отримають:

— по 1,5 тис. грн отримають 177 дітей осіб із інвалідністю по зору 1-ї та 2-ї груп, та осіб із інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї груп. Загальна сума виплат — 265 500 грн;

— 400 дітей отримають по 1 тис. грн. Це діти-сироти, діти, які перебувають під опікою та піклуванням, виховуються у дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях у Львові.

— по 10 тис. грн отримають 92 дитини. Це діти, у тому числі пасинки, падчерки, усиновлені (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та Героїв Небесної Сотні – мешканці м. Львова. Загальна сума виплат — 930 тис. грн.

На виплати до Дня святого Миколая передбачено 1 млн 650 тис. грн

Кошти нададуть у межах програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова та програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні.

Окрім того, управління соціального захисту закупило ще для 800 дітей солодкі подарунки. На них виділили майже 50 тис. грн. Їх отримають діти з багатодітних родин, в яких є 6 і більше дітей, діти, що користуються кріслами колісними, а також діти з ампутацією кінцівок.