За тиждень навчання пройдуть 180 медиків зі всієї України

У Львові стартував перший та безпрецедентний в історії української медицини навчально-практичний курс провідної американської організації – Товариства лікарів критичних станів (SCCM). Мета навчань – підготовка експертів – українських лікарів інтенсивної терапії та невідкладних станів, зокрема, військових медиків, до застосування ультразвукової діагностики пацієнтам із критичними станами – кровотечами, мінно-вибуховими пораненнями, політравмами тощо.

Досі експертні курси такого рівня SCCM проводили лише у США та кількох країнах Європи. Цього разу, у зв’язку із повномасштабною війною, топ-лектори та інструктори організації навчають наших медиків застосовувати УЗД-системи усіх типів для швидкої діагностики, знеболення та інтенсивної терапії. Усі практичні завдання в межах курсу учасники відпрацьовують наживо з волонтерами, повідомила прес-служба ЛМР.

«Вперше маємо можливість отримати цей практичний досвід навчання у нас. Також товариство привезло 80 апаратів УЗД експертного рівня для українських лікарень. Тут маємо 6 станцій, на яких лікарі навчаються та практично відпрацьовують різноманітні стани. Навчання проводять 10 американців на чолі з професором, керівником місії SCCM паном Хосе. УЗД важливе тим, що лікар одразу на місці, приставивши датчик, може визначити, чи є ушкодження. В умовах війни – це незамінна річ», – повідомила заступниця директора з анестезіологічної роботи Першого медичного об’єднання Львова Наталія Матолінець.

Організатори проведуть три дводенні курси, які триватимуть з 17 до 24 березня для трьох груп лікарів з усієї України, зокрема і військових медиків. Також відбудеться окремий курс експертного рівня для українських інструкторів, які в подальшому навчатимуть лікарів у своїх медичних закладах. Заняття відвідають 180 українських медиків. Також представники Товариства лікарів критичних станів (SCCM) передаватимуть благодійну допомогу – портативні УЗД-системи з дисплеями лікарям медичних закладів, які приймають евакуйованих пацієнтів, а також військовим медикам для порятунку пацієнтів у зонах бойових дій.

«Я радий, що маю можливість зі своїми колегами бути тут, в Україні, і передавати досвід, який маємо. Бо УЗД дає великі можливості при обстеженні різних травм і ушкоджень, це надзвичайно важливий інструмент для роботи військових лікарів», – зазначив керівник місії SCCM Хосе Діаз-Гомез.

Організатор курсу – Асоціація анестезіологів України та Перше медичне об’єднання Львова. Навчання відбувається за підтримки МОЗ України. Участь у цьому унікальному курсі взяв і заступник міністра анестезіолог Сергій Дубров. Фінансову частину у проведенні заходу взяв на себе найбільший благодійник української медицини – американська гуманітарна організація Direct Relief.