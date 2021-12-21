Біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні у вівторок, 21 грудня, висадили чорні сосни. Тож тепер у парку «На валах» стане ще затишніше. Саджанці 16 хвойних дерев привезли з Голландії, потім вони зростали у розсаднику біля Києва.

Зокрема у парку біля меморіалу висадили вісім чорних сосен, що будуть досить високими, та стільки ж кущеподібних гірських сосен, які ростуть при землі. Ці дерева, кажуть екологи, привезли з розсадника біля Києва. Там вони росли до цього часу. А в Україну саджанці потрапили з Голландії, де їх вирощували ще впродовж п'ятнадцяти років. Тож дерева дуже відбірні. Вони пережили чотири пересадки, тому їхнє коріння не масштабне, як крона, а компактне. І їх зручно пересаджувати.

Фахівці кажуть, саме цей період часу оптимальний для висадки хвої, байдуже, що температура мінусова. Адже важливо лише, насправді, щоб викопували саджанці при плюсовій температурі.

«Дерева треба висаджувати тоді, коли вони є найменш активними. Тож у листопаді, коли дерева втратили листя, відразу можна пересаджувати. Саме тому робимо це восени і навесні – це просто зручніше людям. А щодо хвойних, то вони якраз найменш активні в грудні-січні. І прийнято, що хвойні краще висаджувати тепер», – розповіла начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Дерева, додають екологи, в парку «На валах» можуть прожити сто років. До слова, такі чорні сосни вже ростуть у Личаківському парку. І мають уже понад сто років.

«Це сьогодні відбувається напередодні Різдва Христового, в грудні, в зимовий період. І це нас повертає думками до Героїв Небесної сотні, що відстоювали гідність України. Саме на Майдані, саме в холодну пору року. Адже дерева є елементами чогось живого, вони асоціюються з Героями Небесної сотні, що є в небі. Вони живі. Вони продовжують опікуватися країною і своїми рідними» — настоятель гарнізонного храму святих Петра і Павла, отець Тарас Михайльчук.

Вартість озеленення меморіалу — близько 600 тис. грн. Сюди входить не лише висадка дерев, а й їхнє особливе кріплення та догляд. А наступного року, ймовірно, додадуть ще трохи насаджень.

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