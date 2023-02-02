На вулиці Поетичній у Львові замінюватимуть частину аварійного водопроводу

Із п'ятниці, 3 лютого і до 15 березня, вулицю Поетичну у Львові частково перекриють для руху транспорту. Нероїзною буде ділянка від вул. Поетичної,7 до вул. Бігової. Там мінятимуть частину аварійного водопроводу. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Вулиця Поетична розташована в районі Тракту Глинянського.

«Під час заміни водопроводу на ділянці вул. Поетичної (район вул. Тракт Глинянський) буде перекрито ділянку дороги відстанню до 300 м. Там проводитимемо роботи із заміни гостроаварійної ділянки водопроводу, на якій були часті пориви і витоки води. Відтак буде замінено близько 300 метрів труби діаметром 300 мм. Прокладемо тут нові поліетиленові труби, які мають тривалий гарантійний термін використання», – розповіли у ЛМКП «Львівводоканал».

За результатами тендеру ремонтні роботи буде виконувати підрядна організація «ЛСБМУ №1».

Водіїв приватного транспорту просять оминати відрізок дороги, де проводитимуть ремонтні роботи.