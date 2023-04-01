Заклади мережі на заході України відкрились у квітні минулого року

Київська медична мережа «Добробут» закрила свої клініки в Івано-Франківську та Львові, повідомив співвласник Олег Калашніков в інтерв’ю NV.

Клініка мережі «Добробут» запрацювала у Львові у квітні минулого року. За словами Олега Калашнікова, заклади мережі на заході України відкрили для забезпечення роботою лікарів-переселенців.

«Ніхто не розумів, як довго триватиме війна. Ми знайшли дешеві приміщення з ремонтом. Спочатку все виглядало непогано. Близько 70% пацієнтів – це були наші клієнти, тобто ми пішли й за лікарями, і за клієнтами», – каже співзасновник мережі.

Проте влітку люди почали повертатися до Києва, тож згодом клініки у Львові та Івано-Франківську вирішили закрити. Зараз ці медзаклади не відображаються на мапі клінік мережі. Додамо, що у Львові клініка «Добробуту» працювала на вул. Зеленій, 204б.

«В Івано-Франківську робота не пішла, у Львові вона була неформатною для «Добробуту» – там було лише п’ять кабінетів», – сказав Олег Калашніков.

Станом на кінець липня 2022 року в «Добробуту» було 17 поліклінік. Клініки у Львові та Івано-Франківську із середини квітня 2022 року.

Національна медична мережа «Добробут» розпочала свою роботу на українському ринку у 2001 році. Мережа надає різні послуги широкого профілю для дітей і дорослих, включно з невідкладною допомогою і виїзними послугами на дому.