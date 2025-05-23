Тролейбуси курсують за скороченим маршрутом

У пʼятницю, 23 травня, Львові в районі вулиць Стрийська-Наукова обірвалася контактна мережа електротранспорту. Через це декілька тролейбусних маршрутів мають затримки у русі і курсують за скороченим маршрутом. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема, скорочені маршрути таких тролейбусів:

маршрути №23 та №38 закорочені до вул. Тролейбусної;

тролейбуси 22 маршруту розвертаються біля ТЦ «Вікторія Гарденс».

Тролейбуси №25 курсують за маршрутом.

Як повідомив директор міської мобільності Олег Забарило, на полагодження мережі аварійним бригадам потрібно близько години.

Нагадаємо, на пʼятницю, 23 травня, синоптики оголосили штормове попередження у Львові.

P.S. Через годину мережу полагодили і тролейбуси почали курсувати звично.