Пасажирський потяг сполученням «Запоріжжя-Ужгород» наїхав на невідомого чоловіка, який раптово вибіг на колію

Вранці у четвер, 23 травня, у Львові під колесами пасажирського потягу загинув невідомий чоловік, який раптово вибіг на колію. Наразі поліція встановлює особу загиблого.

Як вказано у повідомленні, 23 травня о 08:47 на перегоні «Підзамче-Блокпост Голоско» у Львові пасажирський потяг сполученням «Запоріжжя-Ужгород» наїхав на невідомого чоловіка, який раптово вибіг на колію. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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