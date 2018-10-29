У Львові чоловік вчинив самогубство, вистріливши у себе із мисливської рушниці

Загиблий – 36-річний львів'янин

СуспільствоЮлія Лавришин, 29 жовтня16170

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У Львові чоловік вчинив самогубство, вистріливши у себе із мисливської рушниці
фото поліції
Львів'янин застрелився у своєму автомобілі з мисливської рушниці

У понеділок, 29 жовтня, у Львові чоловік вчинив самогубство, вистріливши у себе з мисливської рушниці. Про це ZAXID.NET повідомила речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

За її словами, випадок трапився близько 06:30 у подвір’ї будинку на вул. Хвильового, 33.

«До нас надійшла інформація, що в автомобілі Ford Focus виявили тіло чоловіка. Слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції попередньо з'ясувала, що він вистрелив собі в груди з власної мисливської рушниці», – cказала Світлана Добровольська.

Самогубство чоловік вчинив у власному автомобілі Ford Focus (фото поліції)

Загиблий – 36-річний львів'янин. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у суботу патрульні врятували у Львові 23-річного чоловіка, який порізав собі вени канцелярським ножем.

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