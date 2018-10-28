У Львові патрульні врятували самогубця, який стікав кров’ю на тротуарі

Чоловікові залишалося жити лічені хвилини

СуспільствоАндрій Дрозда, 28 жовтня14800

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У Львові патрульні врятували самогубця, який стікав кров’ю на тротуарі
фото Патрульної поліції Львівської області
Інцидент трапився на вулиці Таманській

У суботу, 27 жовтня, патрульні 2-го батальйону м. Львова отримали виклик щодо спроби самогубства на вул. Таманській. За інформацією прес-служби Патрульної поліції, на місце події прибули двоє працівників поліції: командир роти Михайло Калужний та його напарник Микола Зеленевич.

На хіднику посеред вулиці вони побачили чоловіка, що стікав кров’ю. Виявилось, що постраждалий пошкодив собі вени канцелярським ножем. Поліцейські наклали джґут на руку, зупинили кровотечу і викликали медиків.

Усі фото Патрульної поліції Львівської області

До приїзду швидкої патрульні підтримували розмову з потерпілим, щоб він не втратив свідомості. 23-річний чоловік розповів, що вчинив спробу самогубства через проблеми в особистих стосунках.

Від втрати крові постраждалий не міг самостійно пересуватися, тож патрульні допомогли перемістити його в машину швидкої допомоги. За словами медиків, чоловікові лишалося жити не більше 5 хвилин, тож його врятувала вчасна домедична допомога правоохоронців.

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