З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, діти з інвалідністю віком до 18 років, котрі мешкають у Львівській міській територіальній громаді, отримають матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн кожен, повідомила прес-служба ЛМР з посилання на міське управління соціального захисту.

Загалом цю матеріальну допомогу отримають 3079 дітей. На ці виплати у міському бюджеті передбачено 3 079 000 грн. Допомогу виплатить управління соціального захисту в межах комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львова.

Водночас, з нагоди Дня захисту дітей, структурні підрозділи та підпорядковані бюджетні установи управління соціального захисту ЛМР проведуть низку атракцій та заходів. Серед них майстер-класи, квести, екскурсії, кіноперегляди та багато інших цікавих подій. Під час заходів врахують усі карантинні обмеження, тож діти розважатимуться невеликими групами та в різних приміщеннях.