У Львові гасили пожежу на ринку біля нового ЦУМу

У ніч на понеділок, 21 липня, у Львові сталася пожежа на ринку на вул. Володимира Великого біля нового ЦУМу. Це вже другу ніч поспіль у Львові горять торгові павільйони на ринках.

За даними ДСНС Львівщини, близько 23:00 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Володимира Великого в торговому павільйоні із сендвіч-панелей.

«Горів одяг, пошкоджено стіну та дах. Врятовано вісім павільйонів. Пожежу локалізовано о 23:22 та о 23:47 ліквідовано», – розповіли рятувальники.

Унаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 20 липня, у Львові виникла пожежа на території Привокзального ринку. Пожежа охопила торгові ряди, обійшлося без постраждалих.