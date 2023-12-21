Франківський районний суд Львова стягнув тисячу гривень компенсації на користь екс-правоохоронця Олега Максимціва, якого поліція звинувачувала у п’яній їзді. Максимців у суді закрив справу про нетверезу їзду через відсутність складу правопорушення. Щодо поліцейського проводили службове розслідування та його звільнили зі служби, поновитись йому не вдалось.

Олег Максимців працював у Залізничному відділі поліції. У грудні 2020 року його зупинили поліцейські за кермом Ford Escort на вул. Городоцькій та виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, почервоніння обличчя, тремтіння пальців). Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння і поліцейські склали щодо нього протокол про нетверезу їзду. Також водій не пред’явив страховий поліс та свідоцтво про реєстрацію авто, через що заплатив штраф.

Згодом Олег Максимців закрив справу про нетверезу їзду у суді. Він довів, що у його діях відсутній склад правопорушення, бо він відмовився пройти перевірку на місці, але не у медзакладі. У суді Максимців заявив, що напередодні впав та погано себе почував, попросив, щоб поліцейські викликали йому «швидку». Медики відвезли водія у медзаклад, де могли провести огляд на стан сп’яніння, але поліцейські з ним не поїхали. На відео з нагрудних камер поліцейських було видно, що водій не відмовлявся від огляду в медзакладі. Відтак у лютому 2021 року суд закрив справу про нетверезе водіння Олега Максимціва.

Щодо Максимціва, як працівника поліції, було порушене службове розслідування після його зупинки начебто у нетверезому стані, через що його звільнили зі служби. У жовтні 2021 року Олег Максимців виграв суд про поновлення на роботі, але Нацполіція Львівщини подала апеляцію та виграла її у березні 2022 року.

Після цього Олег Максимців звернувся з позовом до управління патрульної поліції Львівщини та державної казначейської служби, щоб стягнути компенсацію за хибні звинувачення у нетверезій їзді. Позивач заявив, що отримав «значні душевні хвилювання, погане самопочуття, порушення звичного ритму життя» та його звільнили з роботи. Представник управління патрульної поліції просив відмовити у задоволенні позову.

Справу розглянув суддя Світлана Мартьянова, яка дослідила усі матеріали справи та задовольнила позов Олега Максимціва, стягнувши на його користь тисячу гривень моральної компенсації з держбюджету. Рішення ще може бути оскаржене.