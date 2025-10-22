Концепцію інтеграції поліклінічної мережі з ТМО депутати розглянуть на сесії 23 жовтня

У Львові напрацювали нову концепцію розвитку медичної галузі, що передбачає інтеграцію поліклінік з двома діючими медичними об’єднаннями. Деталі цієї ініціативи міські посадовці розповіли під час брифінгу.

Концепція передбачає, що до Першого ТМО приєднають:

другу міську поліклініку на вул. Василя Симоненка,4;

четверту міську поліклініку на пр. Червоної Калини,68;

шосту поліклініку на вул. Медової Печери,1.

До Другого ТМО хочуть приєднати:

третю міську поліклініку на вул. Повітряній,99;

п’яту міську поліклініку на вул. Івана Виговського,32.

Таке рішення напрацювали спільно з колективами медичних установ, депутатами міської ради, обговорили на робочій групі з напрацювання медичної стратегії. Також концепцію вже погодила профільна депутатська комісія охорони здоров’я та соціального захисту. Об’єднання поліклінік з ТМО має зробити медичну допомогу більш доступною для мешканців, зменшити черги та забезпечити єдиний маршрут пацієнта – від сімейного лікаря до спеціаліста, діагностики, стаціонару і реабілітації.

«Головне завдання, яке ми ставимо, – це підвищення якості послуги для мешканців, а так само для всіх, хто звертається. Наші медичні заклади надають допомогу пораненим героям. Ми маємо забезпечити спільну працю й один маршрут пацієнта, як в межах поліклініки, так і в межах ТМО. Так само маємо підвищити якість послуг на всіх ланках», – пояснив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Важливо, що кожна з поліклінік працюватиме на своїй нинішній локації та продовжить обслуговувати мешканців як і раніше. У кожному територіальному медичному об’єднанні запрацює єдиний контакт-центр, який допоможе організувати запис до лікаря, консультацію або направлення. Запис стане зручнішим завдяки електронним сервісам, а черги будуть зменшені завдяки узгодженим графікам роботи лікарів у межах єдиної мережі. Також буде впроваджена єдина медична інформаційна система, яка дозволить лікарям бачити історію лікування пацієнта незалежно від того, до якої поліклініки він звернувся.

«Мешканці будуть мати єдину інформаційну систему. Забір аналізів крові залишається на тих самих місцях і їх буде набагато більше. Декларації мешканцям не треба буде переукладати. Це все будуть робити медики», – зазначила заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Особлива увага в межах реформи буде приділена ветеранам та їхнім сім’ям. У кожній поліклініці працюватимуть «Кабінети Захисника», де військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників зможуть отримати не лише медичні консультації, а й супровід у питаннях реабілітації, протезування, ментального здоров’я, направлення до спеціалістів чи програм підтримки. Це дозволить зробити медичну допомогу для ветеранів більш доступною і системною.

Таке об’єднання матиме і чимало переваг для самих поліклінік. Їх перетворять в лікувально-діагностині центри.

«Це означає – більше діагностичного обладнання, над чим вже працюємо і наступного року зміни побачать всі львів'яни. Більше послуг в тих самих приміщеннях поліклінік за рахунок того, що фахівці стаціонарних відділень підсилять роботу поліклінік. Ми говоримо і про хірургію одного дня, є багато інших процедурних моментів», – розповів депутат Львівської міської ради, голова профільної депутатської комісії Валерій Веремчук.

Також фахівці поліклінік зможуть співпрацювати з іноземними лікарями, які приїжджатимуть в ТМО. Звільнення медиків не передбачені, навпаки є потреба в лікарях. Для колективів поліклінік зміниться лише юридичне підпорядкування. Це буде комунальна міська установа, але вже у межах того чи іншого ТМО. Також буде змога залучення позабюджетних коштів до поліклінік.

Концепцію інтеграції поліклінічної мережі з ТМО депутати мають розглянути на сесії Львівської міської ради вже у четвер, 23 жовтня.