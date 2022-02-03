Команда благодійної організації Novick Cardiac Alliance знову приїхала до Львова. У дитячій лікарні Першого ТМО, що на вул. Пилипа Орлика, вони спільно із львівськими медиками консультують та оперують дітей із вадами серця. За допомогою малеча приїжджає з усієї України.

Команда українсько-американських лікарів уже провела 15 операцій: як відкритих, так і ендоваскулярних. Це гарні кроки, щоб рятувати серця маленьких українців на батьківщині і розвивати дитячу кардіохірургію на Західній Україні.

Анна з'явилася на світ уже зі складною вадою серця. Недугу діагностували, коли дівчинка ще була в утробі матері. Зараз їй сім років, та важить вона лише 17 кілограмів. Анна мріє стати балериною, однак через хворобу серця не може танцювати. Має дівчинка й інші проблеми зі здоров'ям.

«Із кишківником зразу після народження на другий день оперували. В неї була непрохідність. А з нирками і сечовим нам вилізло пізніше, десь через рік. І воно так тягнулося, тягнулося. В Києві в «Охматдиті» нас відправляли лікувати нирки спочатку, а урологи нам казали, що треба спочатку серце лікувати. І це було таке замкнене коло», – розповідає мама Анни Ольга Король.

Ваду серця у трирічної Софії також діагностували, коли на світ вона ще не з'явилася.

«У півроку казали, що потрібна була корекція. Ми робили корекцію в Харкові, ми там і живемо. Три роки спостерігалися, і от виявили серцеву недостатність, трикуспідальний клапан став погано працювати», – каже мама Софійки Євгенія Артюх.

У сонячної дівчинки Даринки, якій лише місяць, також вада серця. А ще у неї синдром Дауна.

«На УЗД, коли ми робили під час вагітності, аналізи, все, що робили, все було добре, ніхто нам нічого не казав. Після народження в неї те сердечко дуже сильно билося. Коли вона дихала, то так підтискала груди під себе», – розповідає мама Даринки Люба Зубрицька.

Дівчатка, Анна, Софія та Дарина, – пацієнтки міської дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика. Лагодити їхні серденька медики взялися пліч-о-пліч із американськими кардіохірургами. Команда Novick Cardiac Alliance приїхала із важливою місією до Львова вже вдруге. Іноземці не лише допомагають українській малечі, якій відмовили в інших клініках, а й навчають львівських медиків.

«У цій лікарні є медики, які мають надзвичайно багато ентузіазму. Хочуть навчатися, хочуть запровадити якісну кардіохірургію. Важлива взаємодія між різними членами команди: хірургами, анестезіологами, реаніматологами і, що дуже важливо, медсестрами. Якраз комплектація всіх цих членів команди дозволяє запровадити кращий рівень допомоги», – каже дитячий кардіохірург, засновник Novick Cardiac Alliance Вільям Новік.

Загалом спільно прооперували 15 дітей, яким від одного місяця життя і до 12 років, з усієї України.

«Дуже часто діти до нас приїжджають на так звану консультацію «second opinion». Це є «друга думка». І це поширено у всьому світі. В такий спосіб батьки можуть побачити кращі шанси для одужання дитини або надання більш якісної допомоги», – розповідає дитячий кардіохірург Першого медоб'єднання Львова Віталій Петров.

У цій лікарні хочуть розгорнути потужне кардіохірургічне відділення. Адже щорічно хірургічних втручань на серці в Україні потребують близько п'яти тисяч дітей

«А у Львові – більше 200 операцій. У західній Україні дитячої кардіохірургії немає, лише в нас. Тож ця цифра буде значно більшою. Є певні нюанси, які нам ще треба вдосконалити. Це відділення кардіохірургії. Адже відділення дитячої кардіохірургії має мати окрему операційну, окрему реанімацію, тому що кардіореанімація – зовсім інша наука», – зазначає директор дитячої лікарні Першого медоб'єднання Львова Іван Міськів.

Наступний візит американських кардіохірургів до Львова запланували вже на травень.