Шевченківський районний суд Львова визнав курсанта з Харківщини винним у необережному поводженні зі зброєю, що призвело до вогнепальних поранень трьох його товаришів. Суд призначив хлопцю м’яке покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, неповнолітній курсант льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба разом із товаришами перебував у коледжі академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. У одній з кімнат військового коледжу хлопець направив автомат Калашникова (АК-74) без магазина у сторону ліжок, де були інші курсанти.

Хлопець не переконався, що у патроннику немає патронів та вистрелив. У вироку не вказано, скільки пострілів зробив курсант, але через необережне поводження зі зброєю він поранив трьох своїх товаришів з університету Повітряних сил.

Один з солдатів отримав проникаюче черепно-мозкове поранення, забій головного мозку важкого ступеня з набряком головного мозку з наявністю стороннього тіла в лівому боковому шлуночку, яке відноситься до тяжкого тілесного ушкодження. Двоє інших курсантів отримали поранення гомілки та осколкові поранення.

У вироку не вказано, коли саме трапився цей випадок, проте відомо, що кримінальне провадження внесли до реєстру досудових розслідувань наприкінці березня. Солдат у суді визнав свою провину, а його товариші зазначили, що не мають до нього претензій.

Військового судили за ч.2 ст.414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю), що передбачає від двох до десяти років тюрми. Проте, дослідивши матеріали справи, суддя Дарина Глинська врахувала ст.69 ККУ та призначила курсанту м’яке покарання – 17 тис. грн штрафу.

На вирок ще може бути подана апеляція.