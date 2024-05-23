Зараз у Львові для власників пільгових ЛеоКарт проїзд у міському транспорті є безоплатний та безлімітний

У Львові розглядають запровадження обмежень на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільговиків – до 60 поїздок на місяць. Пропоновані обмеження не стосуватимуться учасників бойових дій та учнів.

Як повідомила Львівська міськрада 23 травня, після запуску безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті Львова у чиновників є аналітичні дані про кількість поїздок пільговиків.

«Один власник пільгової ЛеоКарт реєструє в середньому 18 поїздок в місяць. Але є люди, які впродовж місяця здійснюють 100, 200 і більше поїздок. В нас навіть є рекордсмен, який за місяць зареєстрував 452 поїздки. Оскільки за кожну завалідовану пільгову поїздку кошти перевізникам оплачує місто, це є досить суттєве навантаження на міський бюджет», – повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

За його словами, наразі у Львівській міськраді розглядають питання щодо обмеження кількості поїздок до 60 в місяць для власника однієї пільгової ЛеоКарт.

«Це дасть можливість зекономити для міського бюджету понад 30 млн грн в рік. Водночас 60 поїздок – це достатньо, щоб людина мала можливість двічі в день скористатися громадським транспортом безоплатно. Це обмеження точно не стосуватиметься учасників бойових дій та прирівняних до них категорій, а також учнів», – каже Олег Забарило.

Нагадаємо, зараз у Львові для власників пільгових ЛеоКарт проїзд у міському транспорті є безоплатний та безлімітний. Оформити таку картку мають можливість 30 категорій пільговиків. Також право на безоплатний проїзд мають учні – власники відповідної учнівської ЛеоКарт. Загалом станом на травень 2024 року мешканцям видано 267 тис. персоналізованих транспортних карток ЛеоКарт.