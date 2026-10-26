Зміна руху транспорту відбулась на перехресті вулиць Городоцької, Самбірської та Величка

На перехресті вулиць Городоцької, Самбірської та Величка облаштували додаткові смуги руху, щоб зробити проїзд безпечнішим. Про це повідомили в департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

Комунальники облаштували смуги для повороту ліворуч, щоб розділити транспортні потоки та мінімізувати ризик зіткнень автомобілів.

«Раніше під час повороту ліворуч із вулиці Городоцької водії перетинали зустрічний потік, що створювало ризик аварійних ситуацій. Тепер для цього маневру передбачена окрема фаза світлофору, тож проїзд перехрестя стане безпечнішим», – зазначив в.о. директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Партика.

Для нового порядку проїзду розробили програму світлофорного регулювання, облаштували додаткові секції світлофорів, нанесли дорожню розмітку та встановили відповідні дорожні знаки.

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