Візуалізація проєкту, який зайняв перше місце

У Львові визначили переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на проєкт нового медичного корпусу лікарні Миколая на вул. Пилипа Орлика, 4.

Як повідомили у львівській мерії, перше місце посів проєкт під шифром 002642. Його розробив авторський колектив у складі Софії Кійко, Софії Лейбич, Анастасії Леськів, Анастасії Мирки, Данила Кінаша, Олени Куцір, Сергія Ділая, Захарія Копняка та Габріели Альберт – архітектурна компанія abmk зі Львова.

Концепція переможців передбачає поділ будівлі на три окремі блоки, об’єднані центральним комунікаційним ядром. На нижніх поверхах розмістять основні медичні приміщення, а вище відділення з палатами. Замість традиційних закритих лікарняних коридорів автори запропонували відкриті загальні простори з природним освітленням.

На перетині блоків запроєктували дворівневі рекреаційні зони з озелененням та ігровими елементами, зокрема гірками й конструкціями для лазіння. Вони мають стати безпечним простором для відпочинку маленьких пацієнтів.

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«Проєкт запропонував найкраще рішення з погляду медичних технологій і логістики. Завдяки грамотному використанню рельєфу на першому рівні розмістили основне приймальне відділення з безбар’єрним входом безпосередньо з тротуару. На другому рівні передбачили відділення екстреного прийому з окремим заїздом із внутрішнього двору, а також основний операційний блок на шість операційних», – зазначили члени журі під час оцінювання проєктів.

На думку журі, таке планування дає змогу безпечно проводити надскладні операції, зокрема трансплантацію кісткового мозку, оптимізує доставку пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. Під лікарнею запроєктували підземний рівень площею 1500 квадратних метрів із повноцінним укриттям для всіх пацієнтів. Там також передбачили окремі операційні, що дозволить не зупиняти хірургічні втручання за будь-яких зовнішніх умов.

Друге місце посів проєкт під шифром 188377. Його розробив авторський колектив у складі Ганни Іскіердо, В’ячеслава Горячого, Артема Ходіна, Катерини Чуріканової, Олексія Іванова та Дарії Дресв’янської – архітектурна компанія aimm group із Києва.

Третє місце присудили проєкту під шифром 1 586 авторського колективу у складі Катерини Растопші та Євгенії Сичугової з Чернівців.

До складу журі конкурсу увійшли: Антон Коломєйцев, головний архітектор міста; Іван Миськів, директор лікарні Святого Миколая Першого територіального медичного об’єднання Львова; Марко Савицький – архітектор, засновник архітектурного бюро Savytskyy Design; Тарас Бєляєв, архітектор, співзасновник архітектурної студії «Проєктна майстерня Бєляєвих»; Юрій Столяров – архітектор, містопланувальник, головний архітектор проєктів ДП «Містопроект»; Володимир Йосипчук – архітектор, проєктний директор компанії AVR Development; Олег Горохівський – фахівець у сфері цивільного захисту населення, пожежної та техногенної безпеки, делегований представник Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України.

Автори проєктів, які посіли перше, друге та третє місця, отримають премії у розмірі 250 тис., 150 тис. та 100 тис. грн

Нагадаємо, конкурс оголосили 23 липня 2026 року, прийом проєктів тривав до 16 жовтня. Із 19 зареєстрованих авторів та авторських колективів на конкурс подали 11 проєктних пропозицій. За результатами роботи журі визначили три найкращі.