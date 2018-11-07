У Львові неповнолітні ув’язнені слідчого ізолятора не отримували належної середньої освіти

Ув’язнені шкільного віку не отримували належної освіти

Прокуратура Львівщини домоглася поновлення прав неповнолітніх ув’язнених на здобуття середньої освіти. Під час перевірки дотримання вимог чинного законодавства у сфері надання освітніх послуг в діяльності Державної установи «Львівська установа виконання покарань №19» (слідчий ізолятор) було виявлено порушення. З’ясувалося, що адміністрація ЛУВП №19 не уклала угоду про співпрацю із будь-яким загальноосвітнім навчальним закладом Львова, хоча фактично навчальний процес для 2 неповнолітніх ув’язнених шкільного віку розпочався.

«Перевірка засвідчила, що гарантоване ст. 53 Конституції України право на здобуття повної загальної середньої освіти керівництвом загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55 м. Львова та ЛУВП №19 забезпечується не в повному обсязі», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Зараз неповнолітні ув’язнені мають по 2-4 уроки 4 рази на тиждень. Однак це не забезпечує виконання відповідних навчальних програм із дисциплін. Також ув’язнені діти не забезпечені всіма необхідними підручниками із предметів, що порушує їх право на здобуття якісної освіти.

Прокуратура області у жовтні цього року надала вказівку керівництву ЛУВП №19, яку розглянули та задовольнили. Також було скеровано лист до Департаменту гуманітарної політики ЛМР для вжиття заходів щодо поновлення прав неповнолітніх ув’язнених на освіту.