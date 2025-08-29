Візуалізація нового корпусу ліцею №81

У Львові облаштують новий корпус ліцею №81 імені Петра Сагайдачного, де зможуть навчатись 500 старшокласників. Про це повідомила Львівська міська рада 29 серпня, уточнивши, що діти навчатимуться там із 2026 року.

«Гарні новини для ліцею №81. Поруч облаштовують новий сучасний корпус для старшокласників. Це +20 класів, комфортніші умови і нові можливості для 500 учнів 10-12 класів у Шевченківському районі. З наступного року діти вже навчатимуться у цих приміщеннях», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Новий корпус відкриють у новобудові неподалік з ліцеєм №81, що розташований на вул. Гетьмана Мазепи.

«Пропрацювали все в комплексі – і фасад, і віконні прорізи, і доступність. Буде підйомник для людей з інвалідністю, ліфт. Фойє матиме комунікативну функцію, буде місцем для зустрічей та спілкування. Буде спортивний зал, що трансформується для різних форм активності, а також кафе і тераса на вулиці. Місткість усіх навчальних класів опрацьована разом з освітою», – додав Роман Крушельницький, начальник міського управління архітектури.

Як повідомили у міському департаменті освіти та культури, ліцей №81 був збудований у 1978 році. Спершу це була спортивна школа, пізніше реорганізована як спецшкола з поглибленим вивченням англійської мови, а сьогодні це ліцей. Його проектна потужність – 1080 учнів, проте зараз тут навчається 1260 учнів. Заклад працює в очному форматі у дві зміни: минулого року в другу зміну навчалися 3,5,6 класи, цього року всю початкову школу виводять у першу зміну.

Нагадаємо, що в Україні готуються до реформи шкільної освіти, яка запрацює із 2027 року. Учні навчатимуться 12 років замість 11, а старшокласники зможуть обирати свій профіль та більш якісно готуватись до вступу в університет, приділяючи увагу необхідним предметам.

Після впровадження реформи усі українські школи поділятимуть на кілька категорій: учні 1-4 класів навчатимуть у початкових школах, із 1 по 9 клас включно школярі навчатимуть в гімназіях, а із 10 по 12 клас – у ліцеях.