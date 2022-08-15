Цього року у Львові відновили вже 13 брам та три вікна

З 1 до 15 вересня львів’яни можуть зголоситися на реставрацію вікон і брам своїх історичних будинків. Їх відновлять за кошти міста та самих мешканців. Заявки треба подавати через центри надання адміністративних послуг.

«Бюро спадщини» розпочало черговий сезонний набір заявок від мешканців для відбору на програму співфінансування оновлення історичних вікон і брам. 70% вартості реставрації брам буде оплачено з міського бюджету, 30% – сплачують мешканці. При відновленні вікон – 60% оплачує місто і 40% мешканці. При заміні вікон з пластикових на дерев’яні частки співфінансування рівні.

«Ми проводимо новий набір щоосені на початку вересня, адже за рік отримуємо велику кількість запитів від охочих долучитися до програми співфінансування. У нас в роботі велика кількість брам, черга рухається впевнено. До нових заявок черга дійде орієнтовно за два роки, тож зараз є нагода потрапити у списки та організуватися із сусідами», – пояснив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Впродовж 2018-2021 рік у Львові відновили 153 брами та 122 вікна і балконних дверей. Цього року вже встигли відреставрувати 13 брам та 3 вікна. Також замінено три вікна та двоє балконних дверей з металопластикових на дерев’яні, ще така ж кількість очікує на заміну. Зараз майстри працюють над відновленням 17 брам та 6 вікон.

Нагадаємо, для продовження програми з реставрації вікон та брам в історичних будівлях старого Львова німецький фонд Ебергарда Шьока виділив 15 тис. євро.