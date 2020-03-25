У Львові охочих стати донорами крові безкоштовно возитимуть на таксі

У Львівському обласному центрі служби крові через запровадження карантину зменшилась кількість донорів. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, охочих стати донорами крові безкоштовно привозитимуть у центр та додому на таксі.

«Карантин прогнозовано негативно вплинув на готовність донорів здавати кров. Є загроза залишитись без запасів на критичні випадки. Від завтра починає працювати такий сервіс: кожного хто готовий здати кров, ми завеземо в Центрі крові на Пекарську і назад на таксі безкоштовно. Таку послугу ми маємо завдяки друзям з протестантської церкви. Телефон диспетчера - 0 (96) 457 54 47, Наталія», – написав Андрій Садовий.

Як розповідав ZAXID.NET в.о. директора Львівського обласного центру крові Ярослав Дяків, запаси крові закінчуються і через поширення коронавірусу та тривалий карантин ситуація може погіршуватись.

Кров потрібна різних груп. Стати донором можуть усі бажаючі віком від 18 до 55 років. Здати кров можна у будні дні на вул. Пекарській, 65, з 08:30 до 13:00. Донором крові можуть стати здорові люди, які не перебували в країнах, де зафіксовано захворювання на коронавірус. Перед здачею крові ввечері слід повечеряти пісними стравами, без масла, сала, ковбас тощо. Вранці випити лише солодкий чай чи каву з сухим печивом.

Консультацію можна отримати за тел: 276-97-68.