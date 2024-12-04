Як буде використовуватись будівля, наразі невідомо

До кінця грудня сімейні та вузькопрофільні лікарі припинять прийом пацієнтів у поліклініці на вул. Озаркевича, 2. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив керівник Другого ТМО Львова Андрій Миськів. Саму ж будівлю поліклініки, яка перебуває у комунальній власності, й надалі використовуватимуть для міських потреб.

Зараз у п’ятиповерховій будівлі поліклініки на вул. Озаркевича, 2 працюють шестеро сімейних лікарів. До кінця грудня вони розпочнуть прийом пацієнтів на вул. Рапопорта, 6, де для них вже підготували кабінети. Що стосується лікарів вузьких спеціалізацій, то вони прийматимуть пацієнтів в інших підрозділах Другого ТМО.

На вул. Рапопорта, 6 також можна буде здати призначені сімейними лікарями аналізи, зробити необхідні щеплення і отримати всю допомогу, що надається на первинній ланці, говорить Андрій Миськів.

«На вул. Рапопорта буде цілий медичний комплекс. Там зробили ремонт, планується встановити ліфт, є жіноча консультація, пологовий будинок, буде невелике хірургічне відділення. Лікарі вузького профілю прийматимуть в інших локаціях, наприклад, на вул. Чупринки. Також для зручності пацієнтів працює амбулаторія на вул. Олени Степанівник, 35. Ще у нас є підрозділи на вул. Лемківській, Фредра тощо. Тобто пацієнти можуть обирати локацію і лікаря», – говорить Андрій Миськів.

Рішення про оптимізацію ухвалене ще на початку літа. Андрій Миськів пояснює, що у Другого ТМО є 34 будівлі і їх потрібно ефективно утримувати.

«Будівля на Озаркевича має площу понад 1500 м2, але там немає великого потоку пацієнтів. Будівля на Рапопорта, 6 має приблизно таку ж площу. Щоб не робити ремонти в обох будівлях, ми вирішили сконцентрувати послуги в одній», – каже керівник Другого ТМО.

Що стосується медичних сестер, які працювали в поліклініці на вул. Озаркевича, 2, то їм, за словами Андрія Миськіва, запропонували посади в інших підрозділах ТМО – там, де є потреба в медичному персоналі.

«Я розумію, що люди звикли до одного робочого місця, але ми маємо дивитися на потребу і на якість надання медичних послуг. Окрім того, медсестра, яка працює в поліклініці, може добре розумітися на комп’ютері, але втрачатиме практичні навички. Я вважаю, що така ротація зробить їх більш конкурентоздатними. У нас є відділення паліативної допомоги, гемологічне відділення, де потрібен персонал, інші», – пояснює Андрій Миськів.

Наразі приміщення на вул. Озаркевича, 2 буде порожнім, адже воно потребує великих капіталовкладень на ремонт – це будівля старого житлового фонду. Проте Друге ТМО розробило низку пропозицій для міськради Львова, якій належить приміщення, щодо його використання. Ідеться про медичні або соціальні послуги, що там можуть надавати, говорить Андрій Миськів.

Керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко запевнила, що приміщення поліклініки залишиться у власності міста.

«Приміщення на вул. Озаркевича, 2 є у власності громади міста, тому використовуватись вони будуть лише за призначенням – для потреб міста. Жодної комерції там не буде. Хочу усіх запевнити – ніхто не дозволить там облаштовувати готель. Ці приміщення нам важливі, адже маємо багато соціальних потреб, тому опрацюємо з колегами варіанти та запропонуємо розмістити там ту чи іншу міську установу», – каже Марта Матюшко.