Будівлю управління патрульної поліції Львівщини на вул. Перфецького реконструюють

Будівлю офісу патрульної поліції реконструюють та переобладнають мансардний поверх під додаткові приміщення. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 5 серпня.

Йдеться про шестиповерхову будівлю на вул. Перфецького, 19, де розташований головний офіс управління патрульної поліції Львівщини.

«В адміністративній будівлі планується збільшити потенціал приміщень за рахунок експлуатації мансардного поверху», – пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація ЛМР

Судячи з візуалізації, мансарду планують перебудувати під повноцінний поверх, а фасади будівлі оформити у сірий колір.