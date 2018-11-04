У Львові під час затримання чоловік зламав палець поліцейському

Нападник мав ознаки алкогольного сп'яніння

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:5210391

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У Львові під час затримання чоловік зламав палець поліцейському
фото поліції
Нападника доставили у Сихівський відділ поліції

У суботу, 3 листопада, приблизно о 23:00 на вул. Стрийській сталась ДТП. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини, винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час оформлення ДТП до поліцейських підійшли кілька чоловік, один з них вдарив патрульного.

«Під час встановлення всіх обставин події до патрульних підійшла група чоловіків, які також перебували в стані сп’яніння, та почали втручатися в роботу. Інспектори зробили їм зауваження та надали вимогу покинути місце ДТП, проте ті продовжили агресивно себе поводити та вживати нецензурну лексику», – вказано у повідомленні.

Чоловік спричинив поліцейському закритий перелом основи фаланги пальця

На місце викликали ще один екіпаж поліції, однак один з чоловіків не реагував на прохання поліцейських, кричав та нецензурно висловлювався. Під час затримання він вдарив поліцейського в руку та спричинив закритий перелом основи фаланги пальця правої кисті.

Нападника доставили у Сихівський відділ поліції, справу передали слідчим.

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