У Львові під час затримання чоловік зламав палець поліцейському

Нападника доставили у Сихівський відділ поліції

У суботу, 3 листопада, приблизно о 23:00 на вул. Стрийській сталась ДТП. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини, винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп'яніння. Під час оформлення ДТП до поліцейських підійшли кілька чоловік, один з них вдарив патрульного.

«Під час встановлення всіх обставин події до патрульних підійшла група чоловіків, які також перебували в стані сп’яніння, та почали втручатися в роботу. Інспектори зробили їм зауваження та надали вимогу покинути місце ДТП, проте ті продовжили агресивно себе поводити та вживати нецензурну лексику», – вказано у повідомленні.

Чоловік спричинив поліцейському закритий перелом основи фаланги пальця

На місце викликали ще один екіпаж поліції, однак один з чоловіків не реагував на прохання поліцейських, кричав та нецензурно висловлювався. Під час затримання він вдарив поліцейського в руку та спричинив закритий перелом основи фаланги пальця правої кисті.

Нападника доставили у Сихівський відділ поліції, справу передали слідчим.