У Львові поліція затримала псевдомінера ще до того, як він встиг покласти слухавку

У Львові чоловік повідомив про замінування приміщення лотереї

У понеділок львівські патрульні затримали чоловіка, який завідомо неправдиво повідомив про замінування приміщення лото «Космолот» на вул. Залізничній. Його встигли затримати ще до того, як він поклав слухавку. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції, сьогодні вранці на телефон 102 надійшов дзвінок про замінування приміщення на вулиці Залізничній. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі, чоловік повідомив про замінування приміщення, у якому працює лотерея.

Диспетчерка продовжила говорити з заявником та паралельно сповістила про подію екіпаж патрульної поліції. Патрульні, які були неподалік, поїхали до таксофона, звідки здійснювався дзвінок. Там вони виявили чоловіка, який ще не встиг закінчити розмову.

Псевдомінером виявився 23-річний львів’янин. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 ККУ (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

23-річний львів'янин, який повідомив про замінування лото

До місця, яке буцімто заміноване, приїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, газова служба, бригада швидкої медичної допомоги, кінолог.