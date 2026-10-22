52-річного іноземця затримали 21 жовтня на вул. Антоновича у Львові

У Львові поліція затримала 52-річного громадянина Чехії, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловік був ув’язнений на два роки та 58 днів за злочини, пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів шляхом привласнення. Про це у четвер, 22 жовтня, повідомила поліція Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, 52-річного іноземця затримали 21 жовтня оперативники Управління міграційної поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку та співробітниками сектору міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Нацполіції на вул. Антоновича у Львові.

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«Іноземець розшукувався під “Червоним оповіщенням” Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції до Чеської Республіки для виконання вироку окружного суду міста Дєчин Чеської Республіки», – йдеться у повідомленні поліції.

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Зазначається, що чоловіка викрили та затримали під час загальнодержавних заходів під назвою «Мігрант». Наразі іноземця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо тимчасового арешту та подальшої екстрадицію його до Чехії.