Юрій Бегляров фотографував понад 40 років

У суботу, 22 січня, на 73-му році життя помер фотограф Спілки офіцерів України, член медіагрупи ЛОО СОУ підполковник у відставці Георгій-Юрій Бегляров. Про смерть фотографа на своїй Facebook-сторінці повідомив львовознавець Ілько Лемко.

«Сьогодні о 4 годині ранку в День Соборності України на 73 році життя відійшов у вічність автор відеокліпу Супер Вуйків про українську соборність «Твоя Україна» Юрій Бегляров. Людина неймовірної доброти, розуму і українського патріотизму. Ветеран українського війська, фотограф, верстальник, дизайнер, автор відеофільмів. Юра приїхав до Львова з Ужгорода, але став таким львів'янином, що й серед корінних львів'ян годі відшукати. Людина надзвичайно близька до Святого Саду, Супер Вуйків і Вірменки, наш вірний і чуйний товариш. Направду таких чудових людей в нашому сучасному світі дуже й дуже мало. Спочивай з Богом, Юрчику, а твої чудові світлини, відео і книжки залишаться для нас і наших нащадків», – написав Ілько Лемко.

Георгій-Юрій Бегляров понад 40 років займався фотографією, брав участь у виставках. Він є співавтором книжки «1243 вулиці Львова» разом із Ільком Лемком та Володимиром Михаликом. Від заснування був членом Спілки офіцерів України. У Юрія Беглярова залишилась дружина та діти.

Причина смерті та деталі похорону наразі не повідомляються.