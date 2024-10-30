Юрій Канюк під час презентації своєї книги «Лист зоряної порожнечі»

У четвер, 31 жовтня, об 11:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла розпочнеться прощання з військовим, істориком та письменником, 30-річним Юрієм Канюком. Захисник загинув 21 жовтня у Торецьку на Донеччині. Пресслужба Львівської міської ради повідомляє, що об 11:30 розпочнеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. У ЛМР закликають утримуватись від розважальних заходів та святкувань.

Військового поховають у селі Межиріччя Шептицького району (раніше – Червоноградського). Захисник був оператором взводу протитанкових ракетних комплексів у лавах 100-ї окремої механізованої бригади. У Юрія Канюка залишилися батьки та дружина.

Зазначимо, що військовий 2011 року доєднався до Василіянського монастиря Святого Миколая в Крехові, а згодом вступив до Василіянського інституту філософсько-богословських студій. Крім цього, він навчався Теологічному інституті імені Святого Архієпископа Йосипа Більчевського та Люблінському католицькому університеті Іоанна Павла II.

«Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації, попри відсутність бойового досвіду, став на захист Батьківщини від окупантів», – додають у ЛМР.

Юрій Канюк мешкав у Львові, викладав історію та займався письменництвом. Він є автором книги «Лист зоряної порожнечі», яку презентував 2018 року.