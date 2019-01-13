У Львові порахували, звідки приїжджали та скільки витрачали туристи у 2018 році

У 2018 році Львів відвідало 2,2 млн туристів зі всього світу

Найчастіше у 2018 році Львів традиційно відвідували туристи з інших міст України та Польщі. Окрім того, збільшилась кількість туристів з Німеччини, США, Канади і Ізраїлю. Загалом місто відвідало 2,2 млн туристів, які в середньому витрачали 74 євро у день. Про це свідчать дані маркетингового дослідження, опублікованого управлінням туризму Львівської міської ради.

Загалом в опитування у 2018 році взяли участь 2200 відвідувачів міста. Їх географія є досить широкою і представляє усі континенти світу. Ключовими туристичними ринками й надалі залишаються Україна (43,0%), Польща (16,6%), Білорусь (7,1%), спостерігається незначний спад туристів з Туреччини (5,8%) та приріст з Німеччини (4,0%), США (3,0%), Канади (1,0%). Вперше у ТОП-10 лідерів увійшов Ізраїль, мешканці якого становлять 0,9% від загальної чисельності туристів.

У 2018 році у Львові вперше підрахували лояльність туристів до міста та враження, з якими вони повертаються додому. Відтак, лояльність туристів у 2018 році склала +73,6%, що свідчить про активні рекомендації своїм рідним і знайомим відвідати Львів та бажання знову сюди повернутись. Індекс туристичної привабливості міста становить 4,8 з 5, а індекс задоволеності туристичними послугами — 4,4 з 5.

У 2018 році на 18% зросли надходження в міський бюджет від галузі туризму, вони становлять 151 млн грн. А от середні витрати туриста в день, 74 євро, залишаються фактично незмінними.

Міське управління туризму порахувало, звідки приїжджали та скілкьи витрачали туристи у Львові в 2018 році

Також, за даними управління туризму, відвідувачі міста з кожним роком все більше віддають перевагу проживанню в хостелах. У 2018 році ця частка зросла на 9,1%, і становила 28,4%. Проте, переважна більшість туристів все ж обирає готелі, (31,8% туристів).

Туристи у Львові люблять випити кави та поїсти щось смачного в затишній атмосфері (72,5%), прогулятись історичним центром міста (66,9%) і відвідати культурні заклади та події (57,7%). При цьому для орієнтування у місті понад 90% туристів використовували додаток Google Maps.

Традиційно основними містами-альтернативами, які туристи розглядали при плануванні подорожі, є Київ, Одеса, Чернівці та Ужгород. В переліку іноземних міст — Краків, Прага та Варшава.

Нагадаємо, у 2017 році Львів відвідало 2,4 млн туристів, які витрачали в середньому 75 євро на день.