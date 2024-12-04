Володимир Білик працював заступником голови Хмельницької обласної військової адміністрації із 2021 року

Новим начальником ГУ Держпродспоживслужби Львівщини став Володимир Білик, який до цього працював заступником голови Хмельницької ОВА. Білика представили колективу 3 грудня.

Володимир Білик у Facebook повідомив про завершення роботи у Хмельницькій ОВА та про призначення на нову посаду – начальника Держпродспоживслужби Львівщини.

«Спільними зусиллями будемо рухатися вперед, забезпечуючи безпеку та якість життя для кожного мешканця Львівщини», – написав Володимир Білик.

37-річний Володимир Білик працював заступником голови Хмельницької обласної військової адміністрації із 2021 року. З декларацій посадовця відомо, що у нього львівська прописка, а до роботи на Хмельниччині він працював начальником відділу у ГУ Держгеокадастру Львівщини.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Володимир Білик є власником квартири у Львові, а його дружина Ольга Білик вказувала п’ять земельних ділянок у Львівській області (три біля Львова, одна біля Сколе та одна у Славському). Вона також є власницею авто Toyota Highlander 2017 року випуску.

У Хмельницькій ОВА у 2023 році Володимир Білик отримав 631 тис. грн зарплати. Більшість заощаджень подружжя зберігає готівкою та у валюті – 43 тис. доларів та 210 тис. грн.

Нагадаємо, що раніше Держпродспоживслужбу Львівщини очолював Євген Баркит, якого правоохоронці звинувачували у хабарництві.