Єва Фіалка зі Львова втратила чоловіка Дмитра у вересні 2022 року

З 2 по 9 травня у ЦАДУ «Порохова Вежа» (Будинок Архітектора) можна буде оглянути фотовиставку «Наодинці». Це проєкт покликаний підтримати тисячі українських жінок та чоловіків, які втрачають на війні найближчих.

Фотопроект «Наодинці» розповідає про долю п'яти жінок, які втратили чоловіків на війні. Ініціювала показ фотовиставки платформа пам'яті «Меморіал». Команда проекту збирає дані про вбитих у війні цивільних і військових та робить усе, щоб зберегти пам'ять про кожну людину, чиє життя відібрали російські військові.

Авторка фотопроекту: Катерина Москалюк – журналістка та документальна фотографка. До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну працювала з вразливими темами. Тепер документує наслідки війни. Роботи Катерини були опубліковані у виданнях GEO, Bloomberg Businessweek, Die Zeit, Bird in Flight, The Ukrainians, Ukraїner, Евакуація.City, Заборона, Куншт, Forbes Україна та інших, а також представлені на міжнародних виставках в Україні, США, Великобританії, Данії, Японії, Гонконзі, Кіпрі, Вірменії та інших.

«Мій фотопроект розповідає історії п’яти жінок із різних міст України, чиї чоловіки-військові загинули на війні. Це історії про кохання та втрату, про ніжність та біль. Жінки розповідали про улюблені місця, де любили проводити час з чоловіком, показували речі, які нагадують їм про коханих, та про те, як намагаються жити далі. Мій фотопроект про жінок, чиї чоловіки вибрали не своє, а наше з вами життя», – каже Катя.

Єва Фіалка зі Львова втратила чоловіка Дмитра у вересні 2022 року. Ксенія Бірюкова із Харкова втратила чоловіка Михайла Мітусова в серпні 2022 року. Ангеліна Попсуй із Дніпра втратила чоловіка Олександра в жовтні 2022 року. Індіра Баранецька з Одеси втратила чоловіка В’ячеслава у вересні 2022 року. Марія Онищенко з Києва втратила чоловіка Андрія в липні 2022 року.

«Я зробила татуювання з датами народження та загибелі мого чоловіка, щоб хоч якось заповнити цю порожнечу», – розповідає Єва зі Львова. «Його перстень завжди зі мною. Коли виросте наша донька, то передам його їй», – каже Ксенія із Харкова. «На військовому медальйоні запеклись сліди його крові», – говорить Ангеліна з Дніпра. «Зробила кулон із його ім’ям, так відчуваю його присутність», – ділиться Марія з Києва. «Це горнятко пам’ятає тепло його рук та дотик губ», – пригадує Індіра з Одеси.

«Війна відбирає в тисяч українців їхніх близьких. На плечі вдів і вдівців лягають обов'язки, які раніше вони розділяли з партнерами. Наше велике суспільне завдання – навчитися чути та підтримувати людей, які втратили близьких», – каже шеф-редакторка «Меморіалу» Анастасія Абрамець.

Офіційне відкриття: 2 травня о 18:00 за участі організаторів. Вхід вільний за адресою вул. Підвальна, 4 (виставкова зала на першому поверсі).