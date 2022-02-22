Упродовж години повідомлення від ЛМР лунатимуть із поліцейських авто

Львівська міська рада спільно із патрульною поліцією проведуть навчальне оповіщення для мешканців. У середу, 23 лютого, із 11:00 до 12:00 з гучномовців патрульної поліції лунатимуть повідомлення. Мешканців просять зберігати спокій.

«Із гучномовців патрульної поліції лунатимуть такі повідомлення: «Шановні львів'яни! Львівська міська рада проводить навчальне оповіщення. Зверніть увагу: якщо не працюватиме зв'язок, інтернет, телебачення і радіо, мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. Дякуємо за увагу! Нагадаємо, це було навчальне оповіщення Львівської міської ради», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Такі тренування – перевірка системи оповіщення населення міста, щоби в разі надзвичайних ситуацій, коли не діятимуть звичні канали інформування, люди отримали усю необхідну інформацію.

«Ми спільно із оперативними службами розробили необхідні алгоритми, щоби Львів був у безпеці. Зараз тестуємо усі можливі варіанти оповіщення. Вирішили протестувати і такий сучасний формат. Зокрема, це оповіщення будуть здійснювати комунальні служби у співпраці із патрульною поліцією», – пояснила керуюча справами виконкому Львівської міської ради Наталія Алєксєєва.

Нагадаємо, що систему оповіщення населення на Львівщині оновлюють за стандартами ЄС. Заплановано, що до кінця 2022 року усі громади будуть на 100% забезпечені обладнанням за стандартами ЄС.

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