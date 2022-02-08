До кінця 2022 року заплановано на 100% забезпечити усі громади обладнанням за стандартами ЄС

Мурованська громада стала першою у Львівській області, де запрацювала система оповіщення нового зразка. Це система, яку застосовують під час загрози виникнення надзвичайної ситуації. За словами начальника відділу зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації Олега Хомича, до кінця 2022 року заплановано на 100% забезпечити усі громади обладнанням за стандартами ЄС.

«За цими стандартами впродовж перших 5-ти хвилин отримання сигналу про виникнення (загрози) надзвичайної ситуації мають бути оповіщеними 95% населення. Саме обладнання виготовляють в області. Його аналоги встановили також на Головному залізничному вокзалі у Львові та всіх автозаправних комплексах», – пояснив Олег Хомич.

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До складу Мурованської громади входять 5 населених пунктів: Муроване, Сороки-Львівські, Гамаліївка, Кам’янопіль та Ямпіль. Упродовж 2020 року за кошти громади там встановили по комплекту універсального блоку оповіщення.

«У нашій громаді система оповіщення запрацювала на початку 2020 року. Приблизна кошторисна вартість її встановлення – від 300 тис. грн. Обладнання працює справно. Сама система оповіщення на вигляд схожа на колонки, звідки до населення надходить звук, текст зі зверненням від обласного департаменту цивільного захисту. Кожні 3 місяці ми її тестуємо», – розповів голова Мурованської сільської ради територіальної громади Богдан Свистун.

За його словами, система дозволяє одночасно оповістити усі 5 населених пунктів, а це близько 9600 жителів громади.

Зазначимо, що у Львівській області тривалий час зберігалася стара система оповіщення, яку використовували ще за радянських часів. Вона дозволяла лише увімкнути електросирени, подати сигнал «Увага всім!», а потім через дротове радіо оповістити населення що саме відбувається. Проте з 2019 року Львівщина увійшла до пілотного проекту з її модернізації. В межах програми «Безпечна Львівщина» для співфінансування заходів зі створення та розвитку місцевих систем оповіщення передбачили 1 млн 670 тис. грн. Торік фінансування отримали 17 громад.

Станом на 1 лютого сучасне гучномовне обладнання для оповіщення вже встановили у 46 центрах громад. Серед них: електронні сирени потужністю 900-1200 Вт (18 шт.), локальні системи вуличної звукофікації (43 шт.), вуличні інтернет-гучномовці (172 шт.) та динаміки на автомобілях (62 шт.).