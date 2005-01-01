У Львові проведуть заходи на підтримку людей з аутизмом

У понеділок, 2 квітня, у Львові проведуть низку заходів до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Заходи відбуватимуться в рамках соціально-інформаційної акції «Львів у блакитному 2018». Блакитний колір – символ підтримки людей з аутизмом.

О 11:00 на площі Ринок відбудеться флеш-моб із запуском блакитних кульок в небо. О 12.00 розпочнеться акція за підтримки Національної поліції м. Львова – діти з аутизмом стануть пасажирами патрульних машин.

О 12.30 відбудеться хода з площі Ринок до НРЦ «Довіра», а о 13.00 в актовій залі НРЦ «Довіра» (вул. Короленка, 1) розпочнеться концерт за участю Соломія Чубай, Viktor Vynnyk, Male vocal ensemble La VIVo, ПашКо BAND.